Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2020 (13:46)

Команды России, Узбекистана и Таджикистана выиграли эстафету на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» под Саратовом

На Международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» определились победители в третьем этапе соревнований «Эстафета», который проходит в Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш.

В ходе данного этапа, в котором принимали участие 2 минометных расчета от каждой команды, военнослужащие из Армении, Беларуси, Вьетнама, России Таджикистана и Узбекистана на минометных комплексах 2С12А «Сани» преодолевали трассу, оборудованную различными препятствиями. Также расчеты поражали цели из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74. За неправильное преодоление препятствия и непопадание в цель команды получали штрафные баллы.

По итогам эстафеты первое место заняла российская команда, представленная военнослужащими 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии). Второе и третье места заняли команды Узбекистана и Таджикистана, соответственно.

Сейчас судьи подводят итоги конкурса, торжественная церемония закрытия соревнований и объявление победителей среди лучших минометчиков состоится 2 сентября.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Российская команда одержала победу в международном конкурсе «Воин мира» АРМИ-2020 в Армении
Участники международного конкурса «Воин мира» посетили достопримечательности Армении
Иностранные разведчики посетили Дом дружбы в Новосибирске
Командующий Воздушно-десантными войсками наградит победителей и призеров конкурса «Десантный взвод»

Метки:
АрМИ , Мастера артиллерийского огня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false