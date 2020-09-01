01.09.2020 (13:46)

Команды России, Узбекистана и Таджикистана выиграли эстафету на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» под Саратовом

На Международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» определились победители в третьем этапе соревнований «Эстафета», который проходит в Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш.

В ходе данного этапа, в котором принимали участие 2 минометных расчета от каждой команды, военнослужащие из Армении, Беларуси, Вьетнама, России Таджикистана и Узбекистана на минометных комплексах 2С12А «Сани» преодолевали трассу, оборудованную различными препятствиями. Также расчеты поражали цели из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74. За неправильное преодоление препятствия и непопадание в цель команды получали штрафные баллы.

По итогам эстафеты первое место заняла российская команда, представленная военнослужащими 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии). Второе и третье места заняли команды Узбекистана и Таджикистана, соответственно.

Сейчас судьи подводят итоги конкурса, торжественная церемония закрытия соревнований и объявление победителей среди лучших минометчиков состоится 2 сентября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице