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01.09.2020 (15:36)

На конкурсе «Глубина-2020» в Севастополе участники выполняют упражнение «Весы»

В Севастополе участники международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина», который проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020), соревновались в выполнении упражнения «Весы».

Водолазные специалисты, представляющие сборную ВМФ России, команды из Гвинеи и Мозамбика боролись за лучшее время в выполнении конкурсного упражнения, в котором отрабатываются действия по освобождению искомого предмета из-под условного завала под водой.

В ходе этого задания участникам необходимо было спуститься под воду к тренажёру в виде весов и уложить в корзину на одном краю 10 гирь по 32 килограмма так, чтобы противоположный край весов поднялся и освободил доступ к ядру.

Освободившееся ядро необходимо перенести к трапу и поднять на поверхность, предварительно выполнив правильную остропку груза.

Упражнение считается выполненным, когда ядро на поверхности и оба водолаза пересекли финишную черту.

Итоги всех упражнений будут подведены 3 сентября на церемонии закрытия конкурса «Глубина-2020».

Международные соревнования проходят на полигоне Объединённого учебного центра ВМФ, а также в бассейне филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в г. Севастополе.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Глубина
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