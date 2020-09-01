01.09.2020 (15:36)
На конкурсе «Глубина-2020» в Севастополе участники выполняют упражнение «Весы»
В Севастополе участники международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина», который проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020), соревновались в выполнении упражнения «Весы».
Водолазные специалисты, представляющие сборную ВМФ России, команды из Гвинеи и Мозамбика боролись за лучшее время в выполнении конкурсного упражнения, в котором отрабатываются действия по освобождению искомого предмета из-под условного завала под водой.
В ходе этого задания участникам необходимо было спуститься под воду к тренажёру в виде весов и уложить в корзину на одном краю 10 гирь по 32 килограмма так, чтобы противоположный край весов поднялся и освободил доступ к ядру.
Освободившееся ядро необходимо перенести к трапу и поднять на поверхность, предварительно выполнив правильную остропку груза.
Упражнение считается выполненным, когда ядро на поверхности и оба водолаза пересекли финишную черту.
Итоги всех упражнений будут подведены 3 сентября на церемонии закрытия конкурса «Глубина-2020».
Международные соревнования проходят на полигоне Объединённого учебного центра ВМФ, а также в бассейне филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в г. Севастополе.