01.09.2020 (13:24)

Во Владимирской области состоится финал конкурса «Открытая вода - 2020» Армейских международных игр

2 сентября на полигоне Вантовый (г. Муром, Владимирская обл.) состоится финал международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр.

Финал откроется масштабным водным показом вооружения и военной техники инженерных войск, в котором примут участие более 15 образцов и авиация.

На створах реки Ока командам от Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая предстоит шесть этапов эстафеты. В ходе состязаний военнослужащим необходимо максимально быстро переправить на другой берег реки танки, бронемашины и грузовые автомобили с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Расчеты сбросят понтоны на воду, соберут их в паромы, осуществят погрузку техники и переправу на другой берег. В том числе будет собран гигантский 60-тонный паром, а также паром для переправы танкового взвода в полном составе с боевой техникой. С воздуха их прикроют вертолёты армейской авиации.

На первом этапе эстафеты инженерно-саперное отделение с лодкой в составе 5-ти саперов-разведчиков, начинает движение к урезу воды для преодоления водной преграды (участок маневрирования на воде), ведет инженерную разведку с задачей обнаружить и обезвредить противопехотную мину типа ОЗМ-72 в неуправляемом варианте (на растяжку) на противоположном берегу. После выполнения задачи инженерно-саперное отделение занимает заблаговременно оборудованное укрытие.

На втором этапе эстафеты экипажи плавающих транспортеров ПТС из исходного района, преодолевая препятствия, выходят к месту погрузки минометных взводов. Экипажи плавающих транспортеров производят погрузку автомобилей на транспортер, закрепляют и переправляют на противоположный берег, затем производят выгрузку техники в указанном районе.

На третьем этапе эстафеты экипажи паромно-мостовых машин ПММ-2М из исходного района, преодолевая препятствия, выдвигаются к урезу воды, производят сборку парома, осуществляют погрузку техники (танка) и переправляют на противоположный берег, затем убывают в указанный район.

На четвертом этапе эстафеты личный состав понтонного взвода натрех автомобилях с речными звеньями и автомобилем с катером из исходного района, преодолевая препятствия, выдвигаются к урезу воды с задачей оборудования 60-ти тонного парома и доставки на противоположный берег автомобиля, загруженного боеприпасами. После выполнения задачи возвращается на исходный берег.

На пятом этапе эстафеты понтонный взвод из исходного района, преодолевая препятствия, выдвигается к урезу воды (с одним запасным речным звеном и катером), производит одновременный сброс звеньев с задачей оборудования взводного парома. По готовности, взводный паром переправляет усиленный танковый взвод на противоположный берег. После выгрузки техники с взводного парома и отчаливания его с противоположного берега, во время возвращения, на середине реки (в районе третьего буя), производит замену речного звена, используя заранее сброшенное запасное звено и катер.

На шестом этапе эстафеты личный состав понтонного взвода переправляет усиленный танковый взвод на противоположный берег. Возвращение взводного парома на исходный берег с капитаном команды, является завершением эстафеты.

Победителей эстафеты наградит начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

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