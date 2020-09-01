01.09.2020 (14:30)

Армейские международные игры-2020 посетили более 780 тыс. зрителей

С каждым годом Армейские международные игры пользуются все большим интересом. Так, зрителями конкурсов АрМИ-2020 стали уже более 780 тыс. человек. Об этом сегодня в ходе ежедневного брифинга в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 сообщил главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов.

Он также довел журналистам результаты завершившихся вчера состязаний в конкурсах «Полевая кухня», «Десантный взвод», «Воин мира», «Мастер оружейник» и «Военно-медицинская эстафета».

Команда России вчера завоевала золото во всех конкурсах, кроме «Военно-медицинской эстафеты». Военнослужащие Узбекистана с первых до последних дней конкурса удерживали лидерство и не уступили своим главным преследователям — командам из России и Белоруссии. Узбекистан также занял второе место в соревнованиях «Мастер-оружейник» и третье место в «Полевой кухне».

Военнослужащие Белоруссии стали серебряными призерами в конкурсах «Десантный взвод» и «Полевая кухня», а также они заняли третье место в соревнованиях «Военно-медицинская эстафета» и «Воин мира».

В завершившихся конкурсах неплохо выступили команды Армении, завоевав «серебро» на «Воине мира» и «бронзу» в «Мастере оружейнике».

Команда Китая завоевала третье место в конкурсе «Десантный взвод».

В минувший соревновательный день состязания проводились в 15 конкурсах. На большинстве из них российские команды выступили с очень высокими результатами, которые в перспективе дают право претендовать на первые места.

Основными соперниками российской команды выступают военнослужащие Белоруссии на конкурсах «Мастера артиллерийского огня», «Полярная звезда», «Соколиная охота» и «Аварийный район», а в конкурсах «Дорожный патруль» и «Кубок моря» — команды Узбекистана и Азербайджана.

Главный судья Игр, завершая брифинг, обратил внимание журналистов на молодую команду Алжира, которая представлена на АрМИ-2020 в конкурсах «Десантный взвод» и «Верный друг».

«В обоих конкурсах алжирцы занимают твердую четвертую позицию, вплотную приблизившись по результатам к опытным командам Китая, Белоруссии и России», — сообщил генерал-полковник Александр Ленцов

«У команды Алжира неплохой потенциал и огромное желание победить. Думаю, в будущем у этой молодой команды есть отличные перспективы на занятие призовых мест в играх», — добавил главный судья Армейских международных игр-2020.

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