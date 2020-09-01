01.09.2020 (14:34)

В День знаний в Казанском суворовском военном училище прошла торжественная линейка

На торжественной линейке, перед вручением первых «алых» погон поступившим в Казанское суворовское военное училище, полковник в запасе Рустэм Мухаметгатов показал юношам, где все годы службы и по сей день хранит свой первый погон суворовца. Он расстегнул китель и продемонстрировал как на крепеже знака суворовца изнутри прикреплен алый погон.

«Этот погон я здесь ношу уже 47 лет, с 1973 года.... Как символ верности суворовскому братству и традициям училища. Так делали до меня, так будете делать и вы. Потому что это гордость и честь. Сегодня тысячи юношей хотели бы оказаться на вашем месте. Я вас поздравляю, юные мои друзья! Желаю вам удачи и успехов на благо нашего Отечества!» – сказал Р. Мухаметгатов на торжественной линейке.

Торжественная линейка состоялась у памятника первому суворовцу училища. Под марш оркестра училища вновь поступившие суворовцы заняли свое место на плацу, где состоялось торжественное построение всего личного состава училища.

С Днем знаний тепло поздравил суворовцев начальник училища Валерий Миронченко. В мероприятии также приняли участие представители Центрального военного округа, Сухопутных войск РФ и правительства региона, ветераны Вооруженных Сил и училища, общественные деятели и родители суворовцев.

После торжественной части гости провели для суворовцев Урок мужества. Они рассказали о прославленных выходцах училища - Героях Советского Союза и России. Также состоялся иллюстрированный рассказ о жизненном пути выпускника училища 1973 года, нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Героя России генерала армии Валерия Герасимова.

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