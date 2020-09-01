01.09.2020 (14:15)

В Калининградской области в рамках АрМИ-2020 стартовал финальный этап конкурса «Морской десант-2020»

Сегодня на полигоне Балтийского флота Хмелевка проходит финальный этап международного конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

Команды военнослужащих России и Таджикистана приступили к прохождению третьего этапа конкурса — «Эстафета». Именно после этого состязания будет определена лучшая команда-победительница соревнований.

По условиям состязания, на третий этап привлекаются команды в полном составе. Участникам предстоит на боевых машинах преодолеть трассу с различными препятствиями длиной около четырех километров, выполнить нормативы по стрельбе из вооружения боевых машин, а также вплавь преодолеть дистанцию в 600 метров в акватории Балтийского моря.

Международный конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр-2020 на полигоне Балтийского флота Хмелевка с 23 августа по 5 сентября.

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