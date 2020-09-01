Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2020 (14:09)

Стали известны результаты конкурса АрМИ «Военно-медицинская эстафета»

Стали известны результаты соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета», которые проходят в Джизакской области Узбекистана в рамках VI Армейских международных игр.

По итогам двух этапов Россия заняла второе место, уступив высшую ступень пьедестала почета хозяевам турнира – сборной Узбекистана.

В сравнении с прошлыми Играми российская сборная смогла улучшить свое положение, поднявшись с третьей строчки рейтинга на вторую. В тренерском штабе российской сборной отметили, что на большинстве  этапов были существенно улучшены прошлогодние показатели по нормативам.

Третьими на состязании военных медиков стали представители Республики Беларусь.

Награждение и церемония закрытия международного соревнования пройдут в четверг на плацу горного полигона Фориш.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Иностранные разведчики посетили Дом дружбы в Новосибирске
Командующий Воздушно-десантными войсками наградит победителей и призеров конкурса «Десантный взвод»
Команда Российской Федерации одержала победу в конкурсе АрМИ-2020 «Полевая кухня»
В день знаний на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» будут состязаться самые высококвалифицированные военные автоинспекторы трех стран мира

Метки:
Военно-медицинская эстафета , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false