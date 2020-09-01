01.09.2020 (14:09)

Стали известны результаты конкурса АрМИ «Военно-медицинская эстафета»

Стали известны результаты соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета», которые проходят в Джизакской области Узбекистана в рамках VI Армейских международных игр.

По итогам двух этапов Россия заняла второе место, уступив высшую ступень пьедестала почета хозяевам турнира – сборной Узбекистана.

В сравнении с прошлыми Играми российская сборная смогла улучшить свое положение, поднявшись с третьей строчки рейтинга на вторую. В тренерском штабе российской сборной отметили, что на большинстве этапов были существенно улучшены прошлогодние показатели по нормативам.

Третьими на состязании военных медиков стали представители Республики Беларусь.

Награждение и церемония закрытия международного соревнования пройдут в четверг на плацу горного полигона Фориш.

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