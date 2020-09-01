01.09.2020 (14:09)
Стали известны результаты конкурса АрМИ «Военно-медицинская эстафета»
Стали известны результаты соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета», которые проходят в Джизакской области Узбекистана в рамках VI Армейских международных игр.
По итогам двух этапов Россия заняла второе место, уступив высшую ступень пьедестала почета хозяевам турнира – сборной Узбекистана.
В сравнении с прошлыми Играми российская сборная смогла улучшить свое положение, поднявшись с третьей строчки рейтинга на вторую. В тренерском штабе российской сборной отметили, что на большинстве этапов были существенно улучшены прошлогодние показатели по нормативам.
Третьими на состязании военных медиков стали представители Республики Беларусь.
Награждение и церемония закрытия международного соревнования пройдут в четверг на плацу горного полигона Фориш.