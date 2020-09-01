01.09.2020 (14:06)

Сегодня российские и белорусские военные автоинспекторы впервые регулировали дорожное движение в Узбекистане

Заключительное состязание международного конкурса «Дорожный патруль», проводимого в рамках Армейских международных игр – 2020 года на автодроме общевойскового полигона Кокандский в Узбекистане, выявило трех победителей.

В ходе прохождения двухэтапного состязания «Регулирование дорожного движения» военные автоинспекторы трех стран мира России, Белоруссии и Узбекистана демонстрировали на перекрестке дорог свое умение в регулировании движения транспортных средств и пешеходов с использованием рук и с помощью жезла.

Капитанами команд от каждой страны-участницы было представлено по три регулировщика, которые боролись за звание лучшего из лучших своих армий. Участники состязания поочередно показывали своё умение и навыки в регулировании дорожного движения на перекрестке.

По результатам испытания судьями были определены три победителя в номинации «Лучший регулировщик» международного конкурса «Дорожный патруль-2020». Ими стали военнослужащие трех государств-участниц конкурса, правильно и наиболее зрелищно выполнивших сигналы регулировщика на специальной площадке автодрома. Победителями испытания стали: старший прапорщик Александр Щеглов (Российская Федерация), старший прапорщик Алексей Сибирцев (Республика Беларусь) и капитан Аббос Амиров (Республика Узбекистан).

Необходимо заметить, что навык регулировщика для военного автоинспектора является одним из самых важных умений, который определяет его квалификацию и является своеобразным знаком качества военного автоинспектора.

Соревнование, проводимое на военном полигоне, стало завершающим испытанием международного конкурса «Дорожный патруль», проводимого в рамках Армейских международных игр – 2020 года.

Торжественное награждение команд из Белоруссии, России, Узбекистана, а также военнослужащих, победивших в отдельных номинациях международного конкурса «Дорожный патруль» состоится 3 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона Кокандский.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. Минобороны республики предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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