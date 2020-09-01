01.09.2020 (14:00)

В Подмосковье стартовал этап «Эстафета» международного конкурса аварийно-спасательных формирований

В межвидовом учебном центре в Сергиевом Посаде Московской области начался второй этап профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район» Армейских международных игр.

В ходе этапа «Эстафета» участники конкурса преодолевали элементы огненно-штурмовой полосы: ров с водой, завал, в противогазах проникали в оконный проем разрушенного здания передавая спасательное оборудование. Следующим элементов этапа была полоса препятствий протяжённостью 150 метров, включающая ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенную лестницу, забор, «паутину» и скалодром. Также участники осуществляли поиск и сбор металлических фрагментов на время.

После чего команда преодолевала универсальный лабиринт для чего участники проникали в ограниченный проход с ручным насосом, расширителем и силовым цилиндром и последовательно проходили секции-препятствия «Плита», «Упавшая плита», «Завал», «Обрушающиеся конструкции» и этап извлечения манекена из труднодоступного места. Завершением прохождения рубежа считается наложение кровоостанавливающего жгута «пострадавшему», а также стрельбы из пистолета.

В конкурсе принимают участие команды от 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота, МЧС России, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

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