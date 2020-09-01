01.09.2020 (12:24)

Новый учебный год начался в учебных заведениях Министерства обороны, расположенных в Севастополе

Сегодня в севастопольских средних и высших ведомственных учебных заведениях Министерства обороны РФ прошли мероприятия, посвящённые началу нового учебного года.

1 сентября торжественные построения прошли в филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) и в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова.

Заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Андрей Палий принял участие в мероприятиях Дня знаний в Нахимовском ВМУ, где около 100 воспитанников нового набора приняли обязательства нахимовцев. Заместитель командующего флотом вручил удостоверения юных нахимовцев и поздравил воспитанников с началом учебного года.

Торжественные мероприятия прошли на территории маяка «Кадетский ориентир», расположенного на территории учебного заведения.

В День знаний состоялась закладка капсулы с обещанием первокурсников стать через 7 лет лучшим выпуском Нахимовского ВМУ, которая будет извлечена в 2027 году, а также открытие мемориальной плиты в ознаменование открытия ещё одного филиала Нахимовского ВМУ в Калининграде.

В завершении торжеств прозвучал традиционный «первый звонок», воспитанники исполнили Гимн Севастопольского НВМУ

В связи с продлением в Севастополе действия противоэпидемических ограничений все мероприятия прошли с соблюдением санитарных рекомендаций.

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