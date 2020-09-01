01.09.2020 (13:25)

Участники международного конкурса «Воин мира» посетили достопримечательности Армении

Участники 12-го международного конкурса профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» Армейских международных игр посетили основные достопримечательности Армении.

Военнослужащие стран-участниц конкурса посетили музеи Великой Отечественной войны, Национальный исторический, институт армянской архитектуры и древних рукописей «Матенадаран», языческий храм Гарни и пещерный монастырь Гегард, мемориальный комплекс «Сардарапат», исторический и духовный комплексы «Цицернакаберд» (крепость ласточки) и пантеон Ераблур, где почтили память и возложили цветы и венки героям Армении.

«Спортсмены российской сборной имеют возможность не только побороться за звание лучшего «Воина мира» и перенять передовой опыт своих коллег, но и ознакомиться с богатой историей государства-организатора состязаний Армении, культурой и традициями его народа», — сказал главный тренер российской сборной подполковник Алексей Лябичев.

Культурно-досуговые мероприятия проводились с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Справочно:

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий СНГ и Греции «Воин мира-2020» проводится в период с 23 августа по 2 сентября на базе лицея имени М.Мелконяна и полигона Минобороны Армении в Тавушской области. В состязаниях принимают участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов, матросов, старшин и младшего офицерского состава.

Конкурс проводится с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами сотрудничества между оборонными ведомствами государств-участников СНГ.

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