01.09.2020 (13:14)

Представители командования ЮВО поздравили курсантов, суворовцев, кадетов и школьников с Днем знаний

Более 30 учебных заведений Ставрополья и Кубани, в Ростовской и Астраханской областях, Адыгее, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне и в Крыму посетили представители командования Южного военного округа (ЮВО).

Офицеры и генералы ЮВО провели Урок мужества, пожелали успешной учебы курсантам, суворовцам и кадетам, учащимся средних общеобразовательных школ.

Всего в этом году около 2 тыс. граждан успешно сдали вступительные экзамены в учебные заведения Минобороны России, расположенные на территории ЮВО.

Кроме того, более 350 студентов пройдут подготовку в учебных военных центрах, действующих при шести государственных вузах, дислоцированных в зоне ответственности ЮВО.

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