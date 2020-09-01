01.09.2020 (12:58)

День знаний в особом статусе кадета впервые встретили 120 воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища

В Ставропольском президентском кадетском училище для 120 воспитанников состоялись первые торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.

На плацу кадетам-пятиклассникам, которые впервые встречают День знаний в военном учреждении, вручили символический «ключ знаний» и звонок, который прозвенел перед строем и дал старт новому учебному году.

В актовом зале с воспитанниками кадетского корпуса командующий 49-й армии ЮВО Яков Резанцев провел Урок мужества и рассказал о выдающихся полководцах и подвигах героев-военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

В День знаний кадетский корпус открыл свои двери для 120 новых учеников, которые успешно прошли вступительные испытания и доказали, что достойны почетного звания «кадет».

В этом году 30 выпускников корпуса стали курсантами высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, в том числе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Михайловской военной артиллерийской академии, Московского высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Все мероприятия в День знаний прошли с соблюдением противоэпидемических мер. Увеличенная дистанция в парадном строю, ношение масок и перчаток, спецобработка рук дезинфицирующим раствором каждые полчаса. Кроме того перед торжественным построением вся территория учебного заведения силами отряда РХБ защиты 49-й армии ЮВО была обработана специальным дезинфицирующим раствором.

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