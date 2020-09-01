01.09.2020 (11:37)

В Твери специалисты Военно-строительного комплекса возвели новое суворовское военное училище

Воспитанники Тверского суворовского училища начали учебный год в стенах нового комплекса. Накануне военные специалисты завершили строительство и сдали в эксплуатацию построенный с нуля новый военный городок под размещение Тверского СВУ.

В День знаний на церемонии открытия нового училища присутствовали заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 1875-1881 годах был построен главный корпус Духовной семинарии, который в 1943 году был передан образованному суворовскому училищу и сейчас находится во внутреннем дворе. В 1952 году построен знаменитый дом № 2 по улице Софьи Перовской, который более полувека оставался визитной карточкой Тверского СВУ.

Теперь уже бывшее здание училища сформировало исторический облик города. Его хорошо знают, любят и горожане, и суворовцы всех 70-ти выпусков. Это учли проектировщики Военно-строительного комплекса Минобороны. Архитектура нового СВУ напоминает легендарный корпус и выполнена в стиле «ассоциативного историзма» с характерными декоративными элементами. Его особенности - лаконичность, прямые линии, гармония внутреннего пространства, внешнего облика, благоустройства и окружающей среды.

Аллея напротив главного входа с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами состоит из двух частей. С одной из них на мемориальных плитах увековечены выпускники ТвСВУ, погибшие в боевых действиях, с другой, заслужившие звание Героя Советского Союза или России. Прямо перед входной группой, украшенной пушками, памятник великому полководцу Александру Суворову. С одной из сторон училища военные строители создали экспозицию с образцами военной техники. Здесь установлены самоходное артиллерийское орудие «Гвоздика», БТР, танк Т-72, истребитель МИГ 29, зенитно-ракетный комплекс С300 и даже спускаемая капсула космического аппарата.

Все здания нового комплекса, кроме медпункта, соединены между собой крытыми переходами. В результате внутри масштабного замкнутого архитектурного ансамбля (военного каре) образован плац для построений.

Основной конструктив корпусов ТвСВУ спроектирован по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Спальные общежития, спортивные сооружения такого типа построены в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.

В проект внесены поправки и изменения с учетом местных особенностей грунта, климата и новых требований к учебе и проживанию.

На первом этапе с нулевого цикла военными строителями возведены:

- трехэтажный учебно-административный корпус библиотекой, читальным залом, где есть выход в Интернет и книгохранилищем (на более 35 000 печатных книг), включая электронные версии;

- столовая на 620 мест с несколькими обеденными залами и встроенными классами дополнительного образования на первом этаже;

- площадь для торжественных построений;

- плац для построения кадетов;

- спальный корпус на 320 мест, 4 этажа

- спальный корпус на 240 мест, с помещениями самоподготовки, 4 этажа;

- медицинский пункт на 19 человек;

- КПП №1 с комнатной для посетителей;

- КПП №2;

- крытый спортивный комплекс со скалодромом и тремя отдельными залами: гимнастическим, тренажерным и универсальным для игровых видов спорта: футбола, гандбола, баскетбола, волейбола;

- стадион с полем из искусственного газона, беговыми дорожками и трибунами на 620 посадочных мест;

- 2 полосы препятствий;

- гимнастический городок («уличный») с турниками тренажерами;

- 3 открытые площадки для баскетбола, минифутбола и большого тенниса.

Второй этап строительства:

- спорткомплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, готовность 45%;

- крытая автостоянка на восемь автомобилей с помещениями для водителей, готовность 45%;

В пик работ на объекте было занято: 1254 специалиста строительных профессий, 65 инженерно-технических работников, 76 единиц техники.

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