01.09.2020 (11:25)

Мотострелковая бригада ЦВО в Поволжье получила 10 современных боевых машин пехоты БМП-2М

Мотострелковое соединение 2-ой Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Оренбургской области, получило 10 современных боевых машин пехоты БМП-2М. Модернизированная версия боевой машины пехоты пришла на замену более ранних образцов и модификаций БМП.

БМП-2М обладает большей огневой мощью. Для повышение огневых возможностей на боевой машине пехоты БМП-2М установлено дополнительное вооружение: 30-мм автоматический гранатомет АГ-17, смонтированный в кормовой части башни на Г-образной опоре. Прицельный комплекс БМП-2М укомплектован бинокулярным комбинированным прицелом наводчика БПК-3-42, прицелом командира 1ПЗ-13 и лазерным осветителем ПЛ-1. Также в боевой машине укомплектована новой помехозащищенной радиостанцией Р-168 «Акведук».

Вторая гвардейская общевойсковая армия Центрального военного округа - самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе. В ее состав входят ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре.



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