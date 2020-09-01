01.09.2020 (10:59)

В школах Минобороны РФ в Таджикистане прозвенел первый звонок

Для учащихся в школах Министерства обороны РФ №6 и №4, расположенных в военных городках Душанбе и Бохтар, прозвенел первый звонок.

На торжественных линейках командование соединения, родители, учителя и представители российских организаций в Таджикистане поздравили школьников с первым днем учебы. Более 120 детей в этом году впервые переступили порог образовательных учреждений. По традиции, в этот день больше всех внимания уделялось первоклассникам. Всего в двух школах Минобороны за парты сели более 1000 учеников.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций перед началом нового учебного года российские военнослужащие 201-й военной базы провели полную дезинфекцию и санитарную обработку школ и прилегающей территории, а торжественные линейки проходили на открытом воздухе в медицинских масках и на безопасной дистанции.



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