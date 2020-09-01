01.09.2020 (10:45)

Командующий ЦВО вручил погоны первокурсникам Екатеринбургского суворовского училища

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил погоны и удостоверение суворовца молодым людям, поступившим на обучение в екатеринбургское суворовское военное училище. Церемония прошла на плацу учебного заведения в ходе торжественного митинга, посвященного началу нового учебного года.

По традиции в день знаний в торжественной обстановке первокурсники получили из рук почетных гостей погоны и удостоверения суворовца. После вручения удостоверений и погонов в присутствии гостей и своих родителей 80 первокурсников произнесли торжественную клятву суворовца, пообещав быть честными, дисциплинированными и правдивыми, а также свято хранить и приумножать славные воинские традиции поколения победителей.

Выступая на торжественной церемонии, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин подчеркнул, что каждый из молодых людей, стоящих в суворовском строю должен помнить, что суворовец, — это не просто престижное звание, дань моде и хорошему базовому образованию. «Это прежде всего - долг перед Родиной, служению которой большинство из вас посвятит все последующие годы жизни. Всегда помните и храните в сердце подвиг таких же, как и вы, мальчишек и девчонок, Вали Котика, Марата Казея, Зины Портновой и многих сотен их сверстников, вставших плечом к плечу, наравне со взрослыми на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной войны», - сказал Александр Лапин.

Первый звонок в новом учебном году дали суворовец 1 курса Артем Галайко и учащийся 7 курса старший вице-сержант Дмитрий Брюханов.

В торжественной церемонии также приняли участие главный инспектор ЦВО генерал-полковник Николай Ткачев, представители духовенства, а также родители учащихся.

В преддверии начала учебного года военнослужащие отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты ЦВО провели дезинфекцию объектов екатеринбургского суворовского военного училища. Обеззараживанию были подвергнуты площадка проведения торжественной линейки, входные группы, лестничные марши, коридоры, столовая, спортивный и актовый залы.

Екатеринбургское Суворовское военное училище (ЕкСВУ) — довузовское военно-учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации, создано изначально 19 декабря 1943 года в Ельце под названием «Орловское СВУ» (ОрСВУ). В сентябре 1947 года переведено в Свердловск и первоначально называлось «Свердловское СВУ» (СвСВУ).



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