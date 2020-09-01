01.09.2020 (12:10)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход на Кипр

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в порт Лимасол – крупнейший город на побережье острова Кипр и продолжил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.

За четыре дня, которые продолжался заход, экипаж корабля пополнил запасы пресной воды, топлива и продовольствия, а также провёл планово-предупредительный осмотр и ремонт материальной части, машин и механизмов.

Экскурсий и других культурно-массовых мероприятий для военных моряков на Кипре спланировано не было в связи со сложной эпидемической обстановкой в регионе. Все выходы личного состава в город были строго регламентированы и выполнены с соблюдением противоэпидемических мер.

Заход на Кипр стал вторым визитом БПК «Вице-адмирал Кулаков». Ранее, с 11 по 13 августа, он посетил Алжир, где также были строго соблюдены условия карантина.

Посещение иностранных портов российским кораблём проводится с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества. Одной из основных задач дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» является демонстрация Андреевского флага и обеспечение военно-морского присутствия государства в регионе. Корабль успешно провёл несколько учений по поиску иностранных подводных лодок.

Поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» в Средиземном море проходит под флагом начальника штаба бригады противолодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава Варика.

С момента выхода из главной базы Северного флота - Североморска моряки прошли около 13 тысяч морских миль, приняли участие в Главном военно-морском параде в акватории Финского залива на рейде Кронштадта и отработали отдельные эпизоды межфлотских учений на Балтике.

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