01.09.2020 (12:05)

Иностранные разведчики посетили Дом дружбы в Новосибирске

Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки», проходящего в рамках Армейских международных игр-2020, посетили Дом дружбы, который находится на территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Дом дружбы был открыт в 2017 году во время проведения АрМИ для формирования дружественных взаимоотношений и ознакомления разведчиков разных стран с культурой друг друга. Здесь представлено около 100 экспонатов, демонстрирующих историю, народное искусство и предметы быта десятка наций и народностей. Выставленные экспонаты были привезены разведчиками из разных государств.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит с 23 августа по 5 сентября на базе НВВКУ. В соревнованиях принимают участие восемь команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные – команды Южно-Африканской Республики и Афганистана, в их составе по одному человеку.

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