01.09.2020 (11:12)

Начальник Генерального штаба ВС РФ заявил о востребованности российского военного образования в мире

В 2020 году в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации поступили офицеры и генералы из 35 государств, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом на церемонии посвящения в слушатели ВАГШ заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов.

«Военная академия Генерального штаба востребована на международном уровне. В этих стенах прошли обучение более 4 тыс. представителей зарубежных государств, и многие из них назначены в своих странах на высшие государственные и военные должности. Сегодня на специальном факультете приступят к занятиям офицеры и генералы из 35 государств, это почти вдвое больше, чем в прошлом году», — сообщил Валерий Герасимов.

В День знаний начальник Генерального штаба ВС РФ также открыл воссозданный памятник «Питомцам Академии, павшим жертвой служебного долга» на территории ВАГШ и принял участие в церемонии посвящения в слушатели академии.

«Сегодня, в День знаний, ряды Военной академии Генерального штаба пополнили лучшие представители Вооружённых Сил, других министерств и ведомств Российской Федерации и армий дружественных стран», — сказал генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что академия по праву считается главным военным вузом России, за годы её существования выпускниками стали более 23 тыс. генералов, адмиралов и офицеров. Имена многих из них вписаны в историю России. Сейчас выпускники академии занимают высшие руководящие должности в Вооружённых Силах.

Начальник Генерального штаба ВС РФ подчеркнул, что торжественная церемония посвящения в слушатели проводится у подножья памятника выпускникам академии, который был возведен ровно 111 лет в год 200-летия Полтавской битвы.

«Воссоздание памятника способствует сохранению исторической памяти и традиций Российской армии»» — добавил генерал армии Валерий Герасимов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице