01.09.2020 (10:35)
Командующий Воздушно-десантными войсками наградит победителей и призеров конкурса «Десантный взвод»
Сегодня командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков совершит рабочую поездку в соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.
В ходе работы генерал-полковник Андрей Сердюков примет участие в торжественной церемонии закрытия международного конкурса «Десантный взвод», проводимый в рамках Армейских международных игр, которая пройдет на полигоне Завеличье Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.
По окончании торжественного мероприятия командующий ВДВ встретится с главами иностранных делегаций, победителями и призерами престижного состязания.
В международном этапе состязаний «Десантный взвод» принимало участие более 200 участников, выступавших в составе 11 команд.
Справочно:
Соревнования проходили в четыре этапа.
На первом этапе команды осуществляли десантирование в составе взвода и совершали марш-бросок на 10 км.
Во втором этапе соревновались в индивидуальной гонке на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолевали естественные и искусственные препятствия, а также участвовали в биатлоне в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин).
В ходе третьего этапа участвовали в гонке преследования на боевых машинах и осуществляли ориентирование в составе отделений.
На финальном этапе военнослужащие соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из различного стрелкового оружия, совершали индивидуальные прыжки на точность и выявляли лучших в рукопашных схватках