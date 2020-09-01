01.09.2020 (10:35)

Командующий Воздушно-десантными войсками наградит победителей и призеров конкурса «Десантный взвод»

Сегодня командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков совершит рабочую поездку в соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

В ходе работы генерал-полковник Андрей Сердюков примет участие в торжественной церемонии закрытия международного конкурса «Десантный взвод», проводимый в рамках Армейских международных игр, которая пройдет на полигоне Завеличье Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

По окончании торжественного мероприятия командующий ВДВ встретится с главами иностранных делегаций, победителями и призерами престижного состязания.

В международном этапе состязаний «Десантный взвод» принимало участие более 200 участников, выступавших в составе 11 команд.

Справочно:

Соревнования проходили в четыре этапа.

На первом этапе команды осуществляли десантирование в составе взвода и совершали марш-бросок на 10 км.

Во втором этапе соревновались в индивидуальной гонке на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолевали естественные и искусственные препятствия, а также участвовали в биатлоне в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин).

В ходе третьего этапа участвовали в гонке преследования на боевых машинах и осуществляли ориентирование в составе отделений.

На финальном этапе военнослужащие соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из различного стрелкового оружия, совершали индивидуальные прыжки на точность и выявляли лучших в рукопашных схватках

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