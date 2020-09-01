01.09.2020 (10:19)

Государственные испытания успешно прошли два новых больших гидрографических катера, построенных для Черноморского флота

Два новейших больших гидрографических катера (бгк) «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник», построенные для Черноморского флота (ЧФ), успешно прошли весь комплекс государственных испытаний.

В ходе выполнения программы испытаний экипажи катеров совместно с представителями заводской сдаточной команды провели полную проверку функционирования систем жизнеобеспечения и бортового оборудования судов.

В частности, были проведены маневренные и скоростные испытания, проверена работа всех агрегатов, систем, узлов, навигационных и радиотехнических средств катеров.

В ближайшее время, после подписания Государственной приемной комиссией актов о приемке, приказом главнокомандующего ВМФ России катера будут зачислены в состав Черноморского флота.

В середине декабря прошлого года бгк «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник», построенные на предприятии «Нижегородский теплоход», прибыли в Севастополь и Новороссийск для проведения испытаний.

Справка:

«Владимир Козицкий» и «Борис Слободник» – третий и четвертый БГК проекта 23040Г, заложенные в мае 2018 года. Два первых катера, построенных по данному проекту, уже несут службу на Балтийском флоте.

Гидрографические катера данного проекта со скоростью полного хода до 13 узлов спроектированы в соответствие с техническими требованиями Главного командования ВМФ России.

Катера предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс.м.

Также БГК способны доставлять личный состав, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей. Катера обладают высокой энерговооруженностью, что позволяет им работать на внешних рейдах, а также с удалением от мест базирования до 50 миль.

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