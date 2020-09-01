01.09.2020 (10:30)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко поздравил курсантов Рязанского ВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова с началом учебного года

Заместитель главы военного ведомства – руководитель аппарата Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко посетил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), где в тожественной обстановке дал начало нового учебного года.

«Сегодня, как и во всех образовательных учреждениях нашей страны, начинается новый учебный год в легендарном Рязанском гвардейском воздушно-десантном училище, где на протяжении более ста лет бережно хранят и приумножают славные боевые традиции», — сказал заместитель Министра обороны выступая на торжественном митинге, посвященном Дню знаний.

Генерал-полковник Юрий Садовенко особо подчеркнул: «…Быть преемниками и продолжателями ратных подвигов – высокая честь и большая ответственность. Поэтому будущие десантники должны идти в ногу со временем, настойчиво овладевать военным искусством, учиться эффективно применять современную технику и вооружение…».

В своем выступлении генерал-полковник Юрий Садовенко отметил, что конкурсный отбор в этом году проходил в особых условиях, в сложной санитарно-эпидемиологической обстановке. Специальные выездные группы военных вузов работали в всех регионах страны, где на базе военных комиссариатов проводили вступительные испытания для тех, кто хотел связать свою судьбу со служением Отчизне.

«Убежден, что за время учебы курсанты получат отличные знания и навыки военного мастерства, своими достижениями приумножат славу училища», – выразил уверенность замминистра обороны России, обращаясь к курсантам.

В этом году ряды училища пополнили 602 курсанта. Это те, кто осознанно выбрали профессию защитника Родины, прошли серьёзный отбор и стремятся стать частью маргеловского братства. Рязанское гвардейское десантное училище располагает всем необходимым для подготовки классных специалистов, отвечающих самым высоким современным требованиям. Здесь создана уникальная учебно-материальная база, курсантов обучают сильный профессорско-преподавательский состав и опытные командиры.

«Благодаря высокому профессионализму, богатому жизненному опыту и ответственному отношению к делу преподавательского состава, 50% которого имеет опыт боевых действий, широко внедряются передовые технологии и программы обучения. Так, в прошлом году училище первым среди военных вузов приступило к подготовке по специальности «применение авиационных беспилотных систем» - отметил заместитель главы военного ведомства.

«Уверен, что расширение учебных программ и непрерывное повышение качества обучения позволяют готовить военных специалистов, способных в любой обстановке успешно решать сложные задачи по защите национальных интересов государства. В этот торжественный день хочу выразить искренние слова благодарности ветеранам, которые являются нравственным ориентиром, воспитывают подрастающее поколение в духе патриотизма и верности воинскому долгу. Поздравляю всех с Днем знаний!», – напутствовал генерал-полковник Юрий Садовенко будущую элиту Вооруженных Сил Российской Федерации.

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