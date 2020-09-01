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01.09.2020 (10:24)

Творческие коллективы города Дудинка выступили перед военнослужащими арктической группировки Северного флота

Сегодня в городе Дудинка творческие и народные коллективы художественной самодеятельности выступили перед военнослужащими отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего ряд задач на Таймыре в рамках очередного арктического похода.

Концерт продолжался более двух часов. Он прошел на причале, у которого ошвартовались корабли Северного флота. Сцена была размещена непосредственно у борта флагмана похода -  большого противолодочного  корабля «Североморск».

Вместе с военнослужащими арктической группировки Северного флота мастерство таймырских творческих коллективов оценили старший на походе — заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев и глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин.

Тесное взаимодействие в культурной сфере стало отличительной чертой пребывания военнослужащих Северного флота на Таймыре. На прошлой неделе  творческие коллективы Северного флота  выступили шесть раз перед жителями Таймыра  в Дудинке, Норильске и других населенных пунктах.

Военнослужащие  Северного флота посещают Таймыр уже четвертый раз. Ранее они участвовали в данном регионе в учениях, а также в культурных и спортивных мероприятиях в 2015, 2017 и 2019 годах.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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