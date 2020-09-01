01.09.2020 (10:23)

Командующий Северным флотом поздравил мурманских нахимовцев с Днём знаний

Сегодня в Мурманском нахимовском военно-морском училище, как и во всех остальных учебных заведениях Минобороны России, начался новый учебный год. В соответствии с рекомендациями инфекционистов торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний и началу учёбы, были проведены со строгим соблюдением противоэпидемических мер.

С началом учебного года и Днём знаний мурманских нахимовцев поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он сделал это дистанционно. Запись поздравления транслировалась учащимся по системе видеосвязи во все учебные классы.

Командующий флотом отметил, что мурманским нахимовцам выпала честь учиться в лучшем образовательном учреждении Крайнего Севера. Ради поступления в него мальчишки прошли строгий отбор. Конкурс пятиклассников-первокурсников нынешнего набора составил более двух человек на место.

«Вы вошли в большую и крепкую семью военных моряков, где товарищество и взаимовыручка – не пустые слова, а основа морского братства, - подчеркнул вице-адмирал Александр Моисеев, обращаясь к детям, - старайтесь хорошо учиться, быть верными и надёжными товарищами!»

Командующий флотом пожелал нахимовцам продолжать славные традиции легендарных адмиралов Ушакова, Нахимова, Макарова и Кузнецова и любить свою Родину.

В этом году за парты сели уже шесть курсов воспитанников Мурманского нахимовского военно-морского училища, которое начало работать в 2017 году. В 2021 году в училище будут обучаться на полном обеспечении до 560 нахимовцев, а 2022-м году состоится первый выпуск.

Мурманское НВМУ является самым северным учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. В нём обучаются дети не только военнослужащих Северного флота. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Для обучения юношей созданы уникальные условия: учебно-материальная и спортивная база по праву считается лучшей среди учебных заведений северных регионов. Есть бассейн и крытый ледовый корт, фото-видео и радиостудии, класс робототехники и многое другое. Нахимовцы обеспечены 5-разовым питанием, формой одежды, оргтехникой и канцелярскими принадлежностями, каждому выдан рабочий ноутбук. Ребята проживают в двухкомнатных кубриках по 4 человека.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице