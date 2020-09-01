01.09.2020 (10:15)

Команда Российской Федерации одержала победу в конкурсе АрМИ-2020 «Полевая кухня»

Конкурс военных поваров «Полевая кухня», проходивший на подмосковном полигоне Алабино в рамках VI Армейских международных игр 2020, завершился победой российской сборной.

Второе место - у команды из Республики Беларусь, третье – у команды из Республики Узбекистан.

В финальном этапе конкурса военные повара и пекаря соревновались в двух под этапах, это приготовление пищи по заданной рецептуре и выпечке хлеба.

«Результаты показаны очень высокие, и с каждым годом становится все сложней оценивать команды, так как их уровень профессионального мастерства становится только выше», – сказал главный судья конкурса подполковник Максим Антонов.

«Осталась еще одна завершающая часть нашего конкурса, это проведение 5 сентября на центральной площадке полигона Алабино мастер-класса для гостей и участников конкурсов. Кроме того, в рамках фестиваля национальной кухни пройдет ознакомление с блюдами национальностей, населяющих Российскую Федерацию», – дополнил главный судья конкурса подполковник Максим Антонов.

В этом году в конкурсе «Полевая кухня» принимали участие команды из России, Белоруссии, Армении, Абхазии, Узбекистана и Вьетнама.

Конкурс проходил на Подмосковном полигоне Алабино и включал в себя четыре этапа, в ходе которых команды соревновались в стрельбе из стрелкового оружия, приготовлении пищи по произвольной рецептуре, установленному рецепту, а также выпечке хлебобулочных изделий и хлеба.

Торжественное награждение победителей и призеров конкурса на лучших поваров и пекарей состоится 2 сентября.

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