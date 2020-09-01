01.09.2020 (10:35)

Министр обороны России дал старт новому учебному году в Военной академии РВСН имени Петра Великого

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого является лучшим военным политехническим вузом, в ней созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса. Об этом заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на торжественном построении в честь начала нового учебного года.

Сергей Шойгу отметил, что академия РВСН — одно из старейших военных учебных заведений, которое является лучшим политехническим военным вузом, который в преддверии 200-летия своего создания с честью приумножает богатые традиции предшественников.

«Как и прежде, здесь поддерживается высокий уровень подготовки квалифицированных офицерских кадров. Безусловно, в этом огромная заслуга командования и профессорско-преподавательского состава, стараниями которых созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса», — сказал глава военного ведомства.

Министр обороны подчеркнул, что в разные времена из стен академии вышли тысячи высококлассных специалистов, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности государства.

«Имена, свершения и подвиги многих из них навечно вписаны в историю Отечества. Среди воспитанников более 300 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 39 Героев Социалистического Труда, известные военачальники, государственные и общественные деятели, ученые, конструкторы и космонавты», — перечислил Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что курсантам учебного заведения предстоит настойчиво овладевать разносторонними знаниями, совершенствовать умения и навыки, чтобы в дальнейшем стать настоящими мастерами военного дела.

«Уверен, что учеба в академии будет определяющей вехой в вашей военной биографии и важным этапом жизненного пути. Поздравляю всех с Днем знаний и началом нового учебного года», — добавил глава военного ведомства.

После торжественного построения, посвящённого началу учебного года, Министр обороны проверил организацию учебного процесса и ознакомился с учебно-материальной базой вуза. Сергей Шойгу осмотрел оборудованные современными средствами аудитории, где курсанты и слушатели проходят обучение на современные типы комплексов стратегического значения, в том числе ракетные комплексы «Ярс», «Сармат» и «Авангард».

С 1 сентября этого года по образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии РВСН в подмосковной Балашихе и ее филиале в Серпухове будут обучаться более 4 тыс. курсантов и около 200 слушателей.

Сегодня академия — одно из ведущих высших военных учебных заведений России. На ее базе создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров и командного и инженерного профилей. Обучение ведётся на пяти факультетах, в составе которых действуют 25 кафедр.

Среди профессорско-преподавательского состава академии 59 докторов и 233 кандидата наук, 44 профессора и 123 доцента, три лауреата государственных премий, два заслуженных деятеля науки, 11 заслуженных работников высшей школы. В академии основаны и успешно функционируют 34 военно-научные школы.

Седьмого декабря 2020 года Военная академия РВСН будет отмечать 200-летие со дня образования.

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