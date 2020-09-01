Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2020 (09:56)

Порядка 10 площадок для написания «Диктанта Победы» развернуты в Приморском общевойсковом объединении ВВО

3 сентября 2020 года в соединениях и воинских частях Приморской общевойсковой объединения Восточного военного округа (ВВО) состоится «Диктант Победы».

Участникам будут предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант будет проходить в форме тестирования. На каждый вопрос будут предложены 4 варианта ответов, из которых надо за определенное  время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Специальное учение военной полиции ВВО состоялось в Чите
В Забайкалье гранатометчики ВВО выполнили боевые стрельбы
Молодых морпехов «обкатали танками» на полигоне в ДВОКУ
Все мишени поразила авиация армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе выполнения стрельб на полигоне «Ашулук»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false