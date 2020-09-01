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01.09.2020 (09:52)

Специальное учение военной полиции ВВО состоялось в Чите

Специальное учение подразделений военной полиции Восточного военного округа состоялось в городе Чита.

 В ходе учений подразделения военной полиции были приведены в полную боевую готовность и выдвинулись к местам дислокации воинских частей с целью охраны и обороны военных объектов. На практическом этапе учения военнослужащие отработали вопросы блокирования и обезвреживания условных террористов, находящихся в здании, с использованием новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.

Также, были отработаны вопросы организации межведомственного взаимодействия при выполнении совместных задач с органами МВД и Росгвардии.

В специальных учениях приняли участие более 200  военнослужащих, задействовано свыше 30 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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