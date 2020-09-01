01.09.2020 (09:52)
Специальное учение военной полиции ВВО состоялось в Чите
Специальное учение подразделений военной полиции Восточного военного округа состоялось в городе Чита.
В ходе учений подразделения военной полиции были приведены в полную боевую готовность и выдвинулись к местам дислокации воинских частей с целью охраны и обороны военных объектов. На практическом этапе учения военнослужащие отработали вопросы блокирования и обезвреживания условных террористов, находящихся в здании, с использованием новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.
Также, были отработаны вопросы организации межведомственного взаимодействия при выполнении совместных задач с органами МВД и Росгвардии.
В специальных учениях приняли участие более 200 военнослужащих, задействовано свыше 30 единиц специальной техники.
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