01.09.2020 (09:50)
В Забайкалье гранатометчики ВВО выполнили боевые стрельбы
На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае завершились боевые стрельбы с гранатометчиками, которые учились уничтожать живую силу и легкую бронированную технику противника.
На теоретических занятиях военнослужащие изучили классификацию целей, научились определять основные и запасные огневые позиции для стрельбы, использовать дневные и ночные оптические приборы наблюдения и прицеливания.
В ходе проведения практических боевых стрельб по гранатометные расчеты вели огонь из станковых автоматических гранатометов АГС-17 с закрытых позиций по скрытым неподвижным и движущимся целям.
При ведении стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ военнослужащие поразили около 50 мишеней, имитирующих бронемашины условного противника.
Разведку целей и их контроль поражения проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов.
В практических стрельбах принимали участие около 100 военнослужащих ВВО.