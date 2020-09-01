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01.09.2020 (09:50)

В Забайкалье гранатометчики ВВО выполнили боевые стрельбы

На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае завершились боевые стрельбы с гранатометчиками, которые учились уничтожать живую силу и легкую бронированную технику противника.

На теоретических занятиях военнослужащие изучили классификацию целей, научились определять основные и запасные огневые позиции для стрельбы, использовать дневные и ночные оптические приборы наблюдения и прицеливания.

В ходе проведения практических боевых стрельб по гранатометные расчеты вели огонь из станковых автоматических гранатометов АГС-17 с закрытых позиций по скрытым неподвижным и движущимся целям.

 При ведении стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ военнослужащие поразили около 50 мишеней, имитирующих бронемашины условного противника.

Разведку целей и их контроль поражения проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В практических стрельбах принимали участие около 100 военнослужащих ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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