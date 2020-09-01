01.09.2020 (09:46)

Молодых морпехов «обкатали танками» на полигоне в ДВОКУ

На полигоне «Белогорьевский», курсантов первого курса морской пехоты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) «обкатали танками».

В рамках занятий по тактической подготовке с курсантами Дальневосточного ВОКУ проведена «обкатка танками», этот элемент является одним из заключительных этапов в подготовке молодого пополнения. В ходе испытания курсантам предстоит преодолеть свой страх перед надвигающейся на него многотонной машиной, залечь в окоп и в нужное время уничтожить танк броском противотанковой гранаты РКГ. Упражнение позволяет обучить приемам и методам борьбы с бронированной силой условного противника в ближнем бою. Это довольно сложное в психологическом отношении упражнение.

Перед проведением данного занятия, курсанты прошли курс по изучению основ борьбы с танками условного противника, правил применения противотанковых боевых гранат и стрелкового оружия против бронетехники.

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