01.09.2020 (09:31)
В ДВГУПС состоялся выпуск молодых лейтенантов
В Дальневосточном государственном университете путей сообщения в Хабаровске состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам военного учебного центра.
Порядка 30 дипломированных специалистов железнодорожников изъявили желание стать офицерами Вооруженных Сил Российской Федерации и заключили с Министерством обороны РФ свои первые контракты о прохождении военной службы.
Мероприятие началось с выноса Государственного флага РФ под исполненный военным оркестром штаба Восточного военного округа Государственный гимн РФ.
В первую очередь были вручены красные дипломы выпускникам, окончившим университет с отличием.
Покинув стены родного высшего учебного заведения, молодые лейтенанты в скором времени отправятся к местам прохождения дальнейшей службы в соединения и воинские части железнодорожных войск Восточного военного округа.