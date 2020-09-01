01.09.2020 (09:31)

В ДВГУПС состоялся выпуск молодых лейтенантов

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения в Хабаровске состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам военного учебного центра.

Порядка 30 дипломированных специалистов железнодорожников изъявили желание стать офицерами Вооруженных Сил Российской Федерации и заключили с Министерством обороны РФ свои первые контракты о прохождении военной службы.

Мероприятие началось с выноса Государственного флага РФ под исполненный военным оркестром штаба Восточного военного округа Государственный гимн РФ.

В первую очередь были вручены красные дипломы выпускникам, окончившим университет с отличием.

Покинув стены родного высшего учебного заведения, молодые лейтенанты в скором времени отправятся к местам прохождения дальнейшей службы в соединения и воинские части железнодорожных войск Восточного военного округа.



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