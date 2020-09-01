Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2020 (09:29)

Все мишени поразила авиация армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе выполнения стрельб на полигоне «Ашулук»

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» экипажи самолетов армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели учебно-боевые стрельбы в ходе летно-тактического учения и поразили все мишени условного противника.

На первом этапе учений летчики объединения ВВО справились с выполнением первого летно-тактического задания, совершив перелет в Астраханскую область. В перелете участвовали несколько десятков самолетов истребительной авиации, в числе которых многоцелевые сверхманевренные истребители с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35, многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30, а также  сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия Миг-31.

В ходе практических действий на полигоне экипажи с применением различных видов маневров отработали боевое применение авиационных средств поражения. Целенаправленные удары по мишеням, обозначающим наземные объекты и военную технику «противника», осуществлялись неуправляемыми авиационными ракетами при одиночных, поочередных маневрах истребителей, а также в составе пар.

На заключительном этапе летно-тактических учений экипажи во взаимодействии друг с другом отработали наступательные и оборонительные действия в ближнем и дальнем воздушных боях, выполнив один из самых сложных элементов летной подготовки- групповой авиационный удар по объектам условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Свыше 300 различных мишеней поразили мотострелки и танкисты ВВО в ходе тактических учений в Приморском крае
Военная техника Приморской общевойсковой армии ВВО, участвующая в МВТФ «Армия – 2020», вернулась в пункты постоянной дислокации
На Сахалине состоялась генеральная репетиция парада посвящённого Дню окончания Второй мировой войны
В Хабаровске состоятся памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине окончания ВОВ, с участием военнослужащих ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false