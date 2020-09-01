01.09.2020 (09:29)

Все мишени поразила авиация армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе выполнения стрельб на полигоне «Ашулук»

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» экипажи самолетов армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели учебно-боевые стрельбы в ходе летно-тактического учения и поразили все мишени условного противника.

На первом этапе учений летчики объединения ВВО справились с выполнением первого летно-тактического задания, совершив перелет в Астраханскую область. В перелете участвовали несколько десятков самолетов истребительной авиации, в числе которых многоцелевые сверхманевренные истребители с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35, многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30, а также сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия Миг-31.

В ходе практических действий на полигоне экипажи с применением различных видов маневров отработали боевое применение авиационных средств поражения. Целенаправленные удары по мишеням, обозначающим наземные объекты и военную технику «противника», осуществлялись неуправляемыми авиационными ракетами при одиночных, поочередных маневрах истребителей, а также в составе пар.

На заключительном этапе летно-тактических учений экипажи во взаимодействии друг с другом отработали наступательные и оборонительные действия в ближнем и дальнем воздушных боях, выполнив один из самых сложных элементов летной подготовки- групповой авиационный удар по объектам условного противника.

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