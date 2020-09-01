01.09.2020 (08:15)

На Сахалине состоялась генеральная репетиция парада посвящённого Дню окончания Второй мировой войны

На главной площади города Южно-Сахалинска прошла генеральная репетиция военного парада посвящённому Дню окончания Второй мировой войны и возвращения Сахалина и Курильских островов.

Генеральная репетиция парадных расчётов проводилась под руководством временно исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа, героя России полковника Владимира Белявского.

В военном параде в честь Дня окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября на площади Победы в городе Южно-Сахалинске, примут участие 800 человек, из которых около 80 участников военно-патриотического движения «Юнармия, также 80 воспитанников кадетской школы и более 200 представителей других силовых ведомств.

На выставочной площадке возле музея Победы для гостей и жителей и города будет представлено 11 единиц военной техники, где будет возможность увидеть зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», танк Т-80, систему залпового огня «Град» и другую современную технику, стоящую на вооружении подразделений армейского корпуса.

Справочно: 2 сентября 1945 года состоялось подписание акта о капитуляции Японии. Церемония проходила на борту американского линкора "Миссури". Советский представитель, кадровый сотрудник ГРУ генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, поставил свою подпись четвертым, вслед за американским, китайским и английским представителями. Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября было объявлено праздником Победы над Японией.

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