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01.09.2020 (08:25)

Свыше 300 различных мишеней поразили мотострелки и танкисты ВВО в ходе тактических учений в Приморском крае

На этапе боевой стрельбы военнослужащие Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) применили новые формы и способы ведения боевых действий, с учетом опыта полученного в современных войнах Вооруженными Силами Российской Федерации. На полигоне, для создания реальной боевой обстановки,  было задействовано  свыше 300 различных мишеней. Военнослужащие повысили свои навыки в уничтожении воздушных целей имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника.

На общевойсковом полигоне Сергеевский военнослужащие провели учебно-боевую операцию. Мотострелки, усиленные танковым взводом при поддержке артиллерийских минометных расчетов и авиации во взаимодействии с подразделениями БЛА и средствами ПВО выполнили ряд задач по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника.

Военнослужащие отработали вопросы ведения маневренной обороны, а затем перешли в наступление с дальнейшим уничтожением условного противника. Он был осуществлен из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72, Т?80,  120-мм минометных комплексов «Сани», гранатометов РПГ-7В и стрелкового оружия. Огневую поддержку осуществляли  вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики СУ-25.

В тактическом учении приняло участие более 900 военнослужащих, и было задействовано порядка 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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