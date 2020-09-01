01.09.2020 (08:20)

Военная техника Приморской общевойсковой армии ВВО, участвующая в МВТФ «Армия – 2020», вернулась в пункты постоянной дислокации

Военная и специальная техника Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прибыла в пункты постоянной дислокации после участия в выставках в рамках Международного военно-технического форума «Армия - 2020».

Мероприятия форума проходили на восьми демонстрационных площадках. Кроме четырех точек в г. Уссурийске, впервые форум состоялся в с. Сибирцево, с. Сергеевка в Приморье и в г. Бикин Хабаровского края. Всего в мероприятиях было задействовано свыше 110 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, самоходные и буксируемые артиллерийские системы, различные зенитные и ракетные комплексы и системы, бронеавтомобили, станции связи и другая техника.

На экспозиции в штабе объединения была представлена, как историческая техника от легкого танка МС-1, пусковой установки «Катюша», тяжелых танков ИС-3 и КВ, так и современная стоящей на вооружении Приморской общевойсковой армии ВВО.

Демонстрационные площадки объединения, за три дня МВТФ «Армия – 2020» посетили несколько десятков тысяч человек. С насыщенной культурно-художественной программой выступили свыше 32-х творческих коллективов Приморского края.

Во время проведения форума командованием объединения особое внимание уделялось профилактическим мерам по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

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