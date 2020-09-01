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01.09.2020 (08:11)

В день знаний на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» будут состязаться самые высококвалифицированные военные автоинспекторы трех стран мира

Сегодня в день знаний, когда дети военнослужащих начнут обучение в учебных заведениях, военные автоинспекторы России, Белоруссии и Узбекистана на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» проведут мастер-классы, демонстрируя свое умение и навыки в регулировании дорожного движения.

В ходе соревнования участникам предстоит пройти два этапа, на первом – будет проводится регулирование движения транспортных средств и пешеходов регулировщиком с использованием жезла, на втором – только с использованием рук (без жезла).

Соревнование, проводимое на военном полигоне, станет завершающим испытанием международного конкурса «Дорожный патруль», проводимого в рамках Армейских международных игр – 2020 года.

Особенностью состязания станет его судейство, так как для каждой страны характерны свои жесты и сигналы, подаваемые регулировщиком для участников дорожного движения.

Судейская комиссия будет поочередно оценивать работу каждого участника соревнований на перекрестке, проводя оценку знаний и умений каждого участника конкурса выполняющего жесты регулирования на площадке, а затем определит победителя в номинации «Лучший регулировщик».

Правильное регулирование и своевременное расставление приоритетов при движении пешеходов и автомобилей на дорогах общего пользования, особенно в больших городах, – это основа незримого сохранения жизни и здоровья граждан любой страны.

Навык регулировщика для военного автоинспектора является одним из самых важных умений, который определяет его квалификацию и является своеобразным знаком качества военного автоинспектора.

На этот раз российские военнослужащие снова первые выйдут на площадку автодрома для участия в заключительном испытании.

Сегодня тот день, когда на результат команды Российской Федерации будет влиять оценка каждого участника в отдельности, а остальные военнослужащие смогут поддерживать своего товарища, находясь на трибуне в качестве болельщиков.

Основные мероприятия международного конкурса «Дорожный патруль» завершатся 3 сентября 2020 года торжественным награждением команд из Белоруссии, России, Узбекистана и военнослужащих, победивших в отдельных номинациях.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. Минобороны республики предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Дорожный патруль , АрМИ
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