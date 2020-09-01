01.09.2020 (08:08)

Экипажи Су-24М ЮВО уничтожили бронетехнику условного противника в Астраханской области

Экипажи фронтовых бомбардировщики Су-24М Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области в рамках летного тактического учения отработали уничтожение наземных целей, имитирующих движущуюся бронетехнику условного противника в Астраханской области.

По замыслу учения во время патрулирования местности экипажами разведчиков Су-24МР была обнаружена замаскированная движущаяся колонна бронетехники условного противника.

Экипажи Су-24М были подняты по тревоге и выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники. В ходе бомбометания экипажи совершили маневры по уклонению от истребительной авиации условного противника.

Также экипажи продемонстрировали умение взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, действия в случае отказа авиационной техники и совершении маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

К учению был привлечен весь личный состав инженерно-технического и летного состава, а также задействовано около 20 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка ЮВО.

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