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01.09.2020 (08:07)

Специалисты РЭБ Каспийской флотилии осуществили подавление радиосигналов минно-взрывных устройств условного противника в ходе учения в Дагестане

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа на полигоне Аданак в Республике Дагестан приступили к проведению тактико-специального учения по применению средств РЭБ и отработке нормативов по воздействию на условного противника в различных условиях современного боя

В ходе практических действий на полигоне военнослужащие подразделений РЭБ применяли беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Элерон-3», «Орлан-10», автоматизированные станции помех, машины постановки помех средствам сотовой связи «Лава-РП» и другие специальные средства.

Во время движения колонн военной техники операторы мобильных комплексов в целях защиты подразделений морской пехоты КФл от радиоуправляемых минно-взрывных устройств осуществили подавление радиосигналов.

Также специалисты РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ, УКВ диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника.

Анализ результатов учения показал высокую эффективность боевой техники РЭБ флотилии, а также готовность личного состава подразделений к ее применению. В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Войска РЭБ
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