01.09.2020 (08:06)

Специалисты РХБ защиты ЮВО под Астраханью впервые применили тактику «коридора безопасности» в районе применения химического оружия

На полигоне Ашулук в Астраханской области подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на масштабных двусторонних бригадных учениях впервые применили тактику создания безопасных «коридоров» в районе условного заражения отравляющим веществом.

По легенде учения противник применил химическое оружие массового поражения. Для недопущения потери времени в наступлении командир мотострелкового подразделения принял решение на создание «коридора», на котором расчеты специальных тепловых машин ТМС-65М1 провели обработку местности и создали условия для скоростного прохождения бронетехники через условно зараженную местность.

При перемещении по полигону колонны бронетехники специалисты РХБ защиты провели разведку местности при помощи разведывательных машин РХМ-6 на базе БТР-80. После определения характеристик отравляющего вещества специалисты сделали контрольные срезы почвы для углубленного лабораторного исследования уже в тылу основной группировки войск (сил).

Также колонны военной и специальной техники совершили скоростной марш в район тепловой обработки. Здесь расчеты специальных тепловых машин ТМС-65М1 провели тепловую обработку военной техники, прибывшей из района условного заражения. Под высоким давлением, нагнетаемым турбореактивным двигателем, входящим в состав ТСМ-65М1, операторы расчетов провели газопылевую отбивку поверхности бронетехники.

Всего к двустороннему тактическому учению соединений 49 армии привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 700 образцов военной и специальной техники.

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