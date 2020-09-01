Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2020 (08:06)

Специалисты РХБ защиты ЮВО под Астраханью впервые применили тактику «коридора безопасности» в районе применения химического оружия

На полигоне Ашулук в Астраханской области подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на масштабных двусторонних бригадных учениях впервые применили тактику создания безопасных «коридоров» в районе условного заражения отравляющим веществом.

По легенде учения противник применил химическое оружие массового поражения. Для недопущения потери времени в наступлении командир мотострелкового подразделения принял решение на создание «коридора», на котором расчеты специальных тепловых машин ТМС-65М1 провели обработку местности и создали условия для скоростного прохождения бронетехники через условно зараженную местность.

При перемещении по полигону колонны бронетехники специалисты РХБ защиты провели разведку местности при помощи разведывательных машин РХМ-6 на базе БТР-80. После определения характеристик отравляющего вещества специалисты сделали контрольные срезы почвы для углубленного лабораторного исследования уже в тылу основной группировки войск (сил).

Также колонны военной и специальной техники совершили скоростной марш в район тепловой обработки. Здесь расчеты специальных тепловых машин ТМС-65М1 провели тепловую обработку военной техники, прибывшей из района условного заражения. Под высоким давлением, нагнетаемым турбореактивным двигателем, входящим в состав ТСМ-65М1, операторы расчетов провели газопылевую отбивку поверхности бронетехники.

Всего к двустороннему тактическому учению соединений 49 армии привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 700 образцов военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На полигонах ЮВО подразделения ракетных войск и артиллерии проводят тактические розыгрыши к СКШУ «Кавказ-2020»
Военнослужащие ЮВО примут участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны
Военнослужащие ЮВО показывают лучшие результаты в 10 международных конкурсах АрМИ-2020
В Астраханскую область прибыли более 4 тыс. мотострелков ЮВО с Северного Кавказа в рамках масштабного двустороннего учения

Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false