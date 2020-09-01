01.09.2020 (08:05)

На полигонах ЮВО подразделения ракетных войск и артиллерии проводят тактические розыгрыши к СКШУ «Кавказ-2020»

Более 8 тыс. артиллеристов и более 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники на 19 полигонах Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Дагестан, Северная Осетия – Алания, Крым, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии готовят к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Кавказ-2020», которые пройдут в конце сентября с.г.

В течение месяца ракетчики и артиллеристы в двусторонних тактических розыгрышах будут оттачивать свое профессиональное мастерство, проведут боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, освоят новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя. Особое внимание будет уделено тренировкам в системе разведывательных огневых (ударных) комплексов.

Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации действий войск в районах розыгрышей практических действий задействовано около 10 расчетов беспилотных летательных аппаратов.

На заключительном этапе пройдут тренировки по управлению огнем артиллерии объединений, соединений с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», «Смерч», 152-мм гаубиц 2С19 «Мста-С» и 2С3 «Акация», 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона», и других систем.

Всего спланировано более 100 тактических розыгрышей с боевой стрельбой и около 40 контрольных занятий по стрельбе и управлению огнем дивизионов. Артиллеристы выполнят более 1,5 тыс. огневых задач с боевой стрельбой.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице