01.09.2020 (08:05)

Высокогорные подразделения преодолеют ледовое препятствие и транспортируют условного пострадавшего на «Эльбрусском кольце»

Высокогорные подразделения выполнят финальные специальные спецзадания второго этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» – «Преодоление ледового участка (подъем и спуск)» и «Транспортировка пострадавшего».

Преодоление ледового участка, подъем и спуск организованы на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов. При подъеме группой организуется преодоление ледового участка: первая связка прокладывает маршрут на ледовом участке, по проложенному маршруту передвигается вся группа, последняя связка собирает снаряжение. Спуск военнослужащих осуществляется с использованием спускового устройства с самостраховкой и схватывающим узлом. Последний военнослужащий организует систему самовыверта ледобура и спускается на двойной веревке со схватывающим узлом с последующим сдергиванием веревок.

При транспортировке условного пострадавшего на комбинированном склоне каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения готовит одного из участников к транспортировке и транспортирует его по участку протяженностью 2 км (крутизна склонов не менее 30 градусов).

Также в десятый соревновательный день участники международного конкурса преодолеют участок маршрута «кольца» в районе горы Эльбрус: пер. Хотютау (выс. 3549 м.) – ледник Азау Большой (выс. 3334 м.) – ледовое озеро (3264 м.) – ледник Азау Малый – п. Терскол (выс. 2462 м.).

Международный этап конкурса завершится 5 сентября с.г. в Центре горной подготовки и выживания Терскол.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

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