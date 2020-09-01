01.09.2020 (08:04)

Военнослужащие ЮВО примут участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и члены юнармейского движения примут участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Знать, чтобы помнить» военнослужащие всех категорий ЮВО 3 сентября напишут исторический диктант на более 50 интерактивных площадках на территории 15 субъектов Российской Федерации в соединениях и воинских частях, в домах офицеров, а также на военных базах в республиках Абхазия, Армения и Южная Осетия.

Исторический диктант будет включать в себя 25 тестовых заданий, касающихся памятных этапов событий Великой Отечественной войны 1941-1945гг. По условиям диктанта ответы необходимо будет давать самостоятельно, без использования внешних источников информации.

В диктанте планируют принять участие офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей ЮВО, курсанты учебного центра военной полиции в Северной Осетии, курсанты Волжского учебного центра инженерных войск в Волгоградской области, суворовцы Северо-Кавказского СВУ во Владикавказе и Президентского кадетского училища в Севастополе.

Написание диктанта на всех площадках будет организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

2020 год по инициативе Президента России В. Путина объявлен годом памяти и Славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны.

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