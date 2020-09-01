01.09.2020 (08:03)

Военнослужащие ЮВО показывают лучшие результаты в 10 международных конкурсах АрМИ-2020

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в составе команд сборной России приняли участие в 10 из 30 конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2020).

На территории ЮВО проводится 4 конкурса АрМИ-2020: «Глубина», «Инженерная формула», «Чистое небо», «Эльбрусское кольцо». Военнослужащие военного округа показывают наилучшие результаты выступая в составе команд ВС РФ в конкурсах «Авиадартс», «Безопасный маршрут», «Глубина», «Дорожный патруль», «Конный марафон», «Кубок моря», «Морской десант», «Танковый биатлон», «Чистое небо» и «Эльбрусское кольцо».

VI Армейские международные игры проводятся в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года. 30 международных конкурсов «АрМИ-2020» организованы на территории 10 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Минобороны России пригласило к участию в играх 2020 года 90 стран.

Проведение всех этапов международных конкурсов организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

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