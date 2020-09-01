01.09.2020 (08:02)

В Астраханскую область прибыли более 4 тыс. мотострелков ЮВО с Северного Кавказа в рамках масштабного двустороннего учения

На полигон Ашулук в Астраханскую область прибыли более 4 тыс. мотострелков 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) с Северного Кавказа для проведения масштабных учений на незнакомой местности.

В ходе двустороннего бригадного тактического учения с боевой стрельбой будут разыграны боевые действия по блокированию и уничтожению условного противника, совершающего переправу через реку.

Артиллерийским подразделениям, после проведенной комплексами беспилотной авиации разведки, предстоит нанести сосредоточенный огонь по основным силам условного противника, а танковому батальону – прорвать передовые позиции условного противника.

Для уничтожения «врага» также задействуют высокомобильные мотострелковые подразделения на новейших бронетранспортерах и бронеавтомобилях повышенной проходимости.

Всего на учение привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Учение проходит под руководством командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Якова Резанцева.

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