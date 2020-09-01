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01.09.2020 (08:01)

Артиллерийские подразделения Каспийской флотилии приступили к выполнению огневых задач по плану подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020»

На полигоне Аданак в Республике Дагестан в ходе подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» артиллерийские батареи и противотанковые взвода отдельных батальонов морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа приступили к отработке комплексных занятий по ведению огня штатными боеприпасами прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

В ходе подготовки к выполнению мероприятий с боевой стрельбой более 100 морских пехотинцев отработают нормативы по применению артиллерийского вооружения: 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30, комплексов противотанковых управляемых ракет «Метис», «Фагот» и 120-мм миномётов 2Б11, комплекса 2С12 «Сани».

Кроме того, артиллеристы выполнят комплексы учебно-боевых задач, в числе которых: маршевая подготовка, выполнение нормативов по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, подготовке к открытию огня, разведке целей, управлению огнём и совершению манёвра.

На завершающем этапе в ходе выполнения огневых задач боевой стрельбой артиллерийские расчёты морской пехоты выпустят по целям свыше 500 осколочно-фугасных, дымовых, осветительных снарядов и мин.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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