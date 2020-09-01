01.09.2020 (08:00)
Специалисты РХБ защиты предотвратили утечку ядовитых химических веществ на совместном межведомственном учении в Усолье-Сибирском
Личный состав сводного отряда Минобороны России отработал действия по постановке водяной завесы на емкостях с токсичными отходами при возникновении аварийной ситуации в ходе первого совместного межведомственного учения с подразделениями МЧС России, Росгвардии и сотрудниками госкорпорации «Росатом».
По замыслу учения, во время перекачки химических веществ из аварийных емкостей произошла разгерметизация. Токсичные вещества начали активно испаряться, что в дальнейшем привело к пожару. Для предотвращения распространения ядовитого облака военнослужащие подразделений войск РХБ защиты осуществили постановку водяной завесы с помощью четырех одновременно работающих авторазливочных станций АРС-14КМ и универсальной тепловой машины УТМ-80М.
Локализацию пожара осуществили сотрудники МЧС России, которые обеспечили заливку очага пожара пеной и дальнейшую бесперебойную подачу воды с помощью специальной техники. Предпринятые меры позволили нейтрализовать токсичное облако и осадить его на землю, предотвратив таким образом опасность для населения.
Кроме этого, была проведена тренировка по оповещению населения города о выбросе химически опасного вещества по средствам теле- и радиоканалов, а также автомобиля с громкоговорящими установками.
Отработка совместных действий по постановке завесы проводилась для подготовки подразделений РХБ защиты к основному этапу работ, который начнется после окончания рекогносцировки территории промышленной площадки и близлежащих водоемов, а также разработки алгоритма совместных действий с сотрудниками МЧС России.
В учении было задействовано около 60 военнослужащих и 20 единиц техники, а также 5 пожарных расчетов МЧС России.
Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнит задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, будет вести мониторинг химической обстановки, возьмут пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования будут проводиться на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.
Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.