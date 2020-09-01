01.09.2020 (06:05)

Военная автоинспекция ВВО обеспечивают безопасность дорожного движения в ходе международного конкурса «Суворовский натиск»

Во время проведения международного конкурса среди экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» Армейских международных игр в Амурской области, обеспечение безопасности дорожного движения осуществляют сотрудники военной автоинспекции Восточного военного округа.

На объектах Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и маршрутах передвижения команд на технике работают несколько экипажей на специализированом автотранспорте, которые сопровождают все перемещения участников по дорогам общего пользования.

В период проведения соревнований организовано тесное взаимодействие с органами ГИБДД для совместного несения службы по обеспечению порядка на дорогах.

Справочно:

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло восемь команд. Это представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

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