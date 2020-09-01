01.09.2020 (06:00)

Команды-участницы Армейских международных игр - 2020 в Амурской области сыграли товарищеские матчи по волейболу

Команды стран прибывших для участия в конкурсе «Суворовский натиск» в рамках Армейских международных игр провели товарищеские матчи по мини-футболу. Турнир состоялся на базе спортивного зала Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (Амурская область).

Команды сильнейших экипажей боевых машин пехоты восьми стран состязались по олимпийской системе, что позволило быстро выявить победителя. Все военнослужащие проявили усердие и старание в ходе проведенных спортивных матчей. Наиболее сложная борьба разыгралась первое место между командой Республики Беларусь и России.

В результате проведенного турнира первое место завоевала команда Республики Беларусь. Второе у команды России. Замкнула тройку лидеров команда Конго. Победители получили кубки и сладкие призы. Вручение провел главный судья международного конкурса «Суворовский натиск» полковник Сергей Пименков.

В ходе конкурса с командами в свободное время спланировано провести еще несколько спортивных товарищеских турниров и досуговых мероприятий.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Для участия в конкурсе прибыли команды республик Афганистан, Иран, Беларусь, Конго, Мали, Мьянмы, Российской Федерации и Экваториальной Гвинеи. Конкурс завершится 5 сентября.

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