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01.09.2020 (05:30)

Начальник штаба Тихоокеанского флота поздравил с Днем знаний учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища

Сегодня начальник штаба -первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Сергей Рекиш поздравил с Днём знаний педагогический коллектив и воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Построение учащихся 5 и 11 классов прошло на стадионе училища. Из-за действующих карантинных мер было принято решение провести его с соблюдением всех санитарных норм и без участия гостей.

Вице-адмирал Сергей Рекиш от имени командующего Тихоокеанским флотом и Военного совета ТОФ поздравил нахимовцев с началом нового учебного года и пожелал им только отличных результатов в учебе. «В нашем городе есть два знаковых военных учебных заведения - Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О.Макарова и Владивостокское Нахимовское училище. Быть выпускниками этих училищ - это особая честь и гордость. Вы придёте нам на смену, вы будущее нашей страны и нашего флота. Очень ждем вас на флоте!», - отметил он.

Сегодня же на открытом воздухе и в рекреациях училища прошли уроки Мужества. С пятиклассниками такой урок провёл начальник филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке контр-адмирал запаса Владимир Бураков. А перед будущими выпускниками училища выступил вице-адмирал Сергей Рекиш.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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